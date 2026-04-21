Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Trickdiebstahl; Essel: Auto in Vollbrand; Essel: Unfälle; Schwarmstedt: Unfall mit Fußgängerin; Walsrode: Unfall; Soltau: Sekundenschlaf; Munster: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Heidekreis (ots)

20.04.2026 / Trickdiebstahl

Walsrode: Am Montagabend kam es gegen 18:20 Uhr in der Oskar-Wolff-Straße in Walsrode, im Bereich einer Hofeinfahrt, zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 92-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine bislang unbekannte Frau die Seniorin an und lenkte sie ab. Währenddessen nahm ein Mann die Handtasche der Geschädigten aus ihrem Auto und entwendete daraus die Geldbörse. Das Duo flüchtete mit der Geldbörse vermutlich in einem dunklen Fahrzeug. Der männliche Täter wird als dunkel gekleidet und etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Die Frau soll hell gekleidet gewesen sein, mittelblonde lockige Haare gehabt haben und ebenfalls etwa 50 bis 60 Jahre alt sein. Hinweise zur Tat, zu den beschriebenen Personen oder dem vermeintlichen Fluchtauto nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

20.04.2026 / Auto in Vollbrand

Essel: Am Montag kam es in einem Wochenendgebiet in Essel um kurz nach 14:00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand. Ein auf einer Einfahrt abgestelltes Auto geriet im Esseler Waldweg aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandverursachung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zum Brandgeschehen oder zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

20.04.2026 / Zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit

Essel: Am Montagmorgen kam es auf der Landesstraße 180 im Bereich der Rastanlage Allertal-West innerhalb kurzer Zeit zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 07:00 Uhr bog ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto von der Rastanlage Allertal-West kommend nach rechts auf die Landesstraße 180 ein. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen das vorfahrtsberechtigte Auto einer 22-jährigen Frau, die die Landstraße von Engehausen in Richtung Essel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Kurze Zeit später befuhr eine 47-jährige Autofahrerin ebenfalls die Landesstraße 180 aus Richtung Engehausen kommend in Richtung Essel. Hierbei übersah sie das zuvor verunfallte Fahrzeug der 22-Jährigen, das mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand stand, und kollidierte mit diesem. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße 180 bis etwa 08:30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden.

20.04.2026 / Fußgängerin beim Ausparken übersehen

Schwarmstedt: Eine 68-jährige Frau beabsichtigte am Montagmorgen gegen 09:50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Celler Straße, mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie eine 72-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Frau. Die 72-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

20.04.2026 / Auto übersehen

Walsrode: Am Montag kam es gegen 10:35 Uhr in der Ernst-August-Straße in Walsrode zu einem Verkehrsunfall, als ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto von dem Parkplatz des dortigen Supermarktes auf die Fahrbahn einbiegen wollte. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 88-jährigen Mannes, der die Ernst-August-Straße in Richtung Bismarckring befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die daraufhin nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zudem wurde der 88-jährige Unfallbeteiligte bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Die Ernst-August-Straße musste bis etwa 11:30 Uhr voll gesperrt werden.

20.04.2026 / Sekundenschlaf führt zum Unfall

Soltau: In der Lüneburger Straße in Soltau kam es am Montag gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto die Straße in Richtung Wilhelmstraße und überfuhr nach eigenen Angaben infolge eines Sekundenschlafes eine Verkehrsinsel. Dabei wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt.

20.04.2026 / Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Munster: Am Montagabend kam es gegen 20:50 Uhr auf dem Friedrich-Heinrich-Platz in Munster zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Autofahrer kollidierte beim Ausparken mit einem Baum und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei, die den Mann nur zwei Minuten später noch in derselben Straße antreffen und kontrollieren konnte. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 1,93 Promille. Dem 53-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

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