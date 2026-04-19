Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 17.04.-19.04.2026

Heidekreis (ots)

18.04.2026 / Unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Samstagmorgen einen 37-Jährigen, der mit seinem Auto im Willinger Weg unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille, ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

18.04.2026 / Einbruch in Wohnhaus

Walsrode: In der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Samstag, 12:40 Uhr, hebelte die unbekannte Täterschaft eine Nebeneingangstür eines Wohnhauses in der Bomlitzer Straße in Walsrode auf. Im Folgenden wurden ein Tablet sowie Silbermünzen erlangt. Die Täterschaft konnte unerkannt in unbekannte Richtung entkommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191/93800 zu melden.

18.04.2026 / Brand einer Waldfläche

Buchholz/Aller: Am Samstag, gegen 12:30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei zu einer brennenden Waldfläche in der Nähe der Straße "Lister Weg" alarmiert. Durch sofort eingeleitete Löscharbeiten der hinzugerufenen Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf die umliegende Flora verhindert werden. Circa 200 bis 300 Quadratmeter Waldboden sind durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Durch den Brand wurde keine Person verletzt. Im unmittelbaren Nahbereich zum Brandort wurden pyrotechnische Erzeugnisse festgestellt. Es wird daher von einer Brandstiftung ausgegangen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191/93800 zu melden.

18.04.2026 / Versuchter Einbruch in Verkaufswagen

Walsrode: In der Zeit von Freitag, 23:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, versuchte die unbekannte Täterschaft einen auf dem Frühjahrsmarkt Walsrode stehenden Verkaufswagen aufzuhebeln. Als dieser Versuch misslang, entwendete die Täterschaft eine nicht gesicherte Kabeltrommel samt Adapter. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161/48640 zu melden.

19.04.2026 / Schwerer Verkehrsunfall auf der L 161

Walsrode: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn der Landesstraße 161 zwischen Walsrode und Visselhövede abgekommen. In der Folge kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Baum und überschlug sich. Das Fahrzeug kam daraufhin im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bislang unklar.

18.04.2026 / Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Munster: Mit 2,08 Promille wurde ein E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet Munster gestoppt. Bei der zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen schwankte der Mann derart, dass er den Verdacht erweckte, stark alkoholisiert gefahren zu sein. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein in amtliche Verwahrung genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

18.04.2026 / Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Munster: Am Samstagabend fuhr ein 18-jähriger auf der K 49 von der B 209 kommend in Richtung B 71. Beim Abbiegevorgang nach links in den Ilsterweg übersah er den aus der Gegenrichtung kommenden, bevorrechtigen Pkw eines Ehepaares. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Pkw. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw kam mit Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus.

18.04.2026 / Fahren unter Drogeneinfluss

Bad Fallingbostel: Am Samstagvormittag wird im Stadtgebiet Bad Fallingbostel ein Pkw angehalten und kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer wurden Anzeichen einer Beeinflussung festgestellt, ein Schnelltest reagierte auf den Parameter THC. Der Fahrzeugführer räumte den Konsum am Vortag ein. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin war der kontrollierte Pkw nicht versichert, sodass außerdem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

19.04.2026 / Fahren unter Alkoholeinfluss

Dorfmark: Der Polizei Bad Fallingbostel wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Kleintransporter mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Das Fahrzeug soll unter anderem in Schlangenlinien bewegt worden sein. Zwischen Dorfmark und Mengebostel konnte das gemeldete Fahrzeug festgestellt und angehalten werden. Ein Atemalkoholtest deutete auf eine Beeinflussung hin, so dass ein Strafverfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

19.04.2026 / E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Bad Fallingbostel: Im Stadtgebiet wurde ein E-Scooter angehalten, da sich während der Fahrt zwei Personen darauf befunden haben. Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

17.04.2026 / Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

A27/A7: Am 17.04.2026 kam es um 20:40 Uhr auf der BAB 27, Richtungsfahrbahn Hannover, zu einem verbotenen Kfz-Rennen zwischen drei Fahrzeugen. Die erste Beobachtung erfolgte im Bereich der Anschlussstelle Verden-Ost. Am Autobahndreieck Walsrode fuhren die Fahrzeuge auf die BAB 7 in Richtung Kassel. Sie konnten an der Tank- und Rastanlage Wülferode angehalten und kontrolliert werden. Zwei Führerscheine der Fahrzeugführer wurden vor Ort beschlagnahmt, der dritte Fahrzeugführer führte keinen Führerschein mit sich. Zeugen oder Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise gefährdet worden sind oder diese beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden (04231/806-0) oder bei der Polizeiautobahnwache Garbsen (0511/109-8930) zu melden.

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