Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss; Bad Fallingbostel: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

15.04.2026 / E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Soltau: Am Mittwochabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gegen 21:10 Uhr einen 21-jährigen Mann aus Soltau, der mit seinem E-Scooter in der Walsroder Straße unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeiinspektion Heidekreis weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für E-Scooter dieselben Alkoholgrenzwerte gelten wie für Autofahrende. Bereits ab 0,3 Promille kann bei Ausfallerscheinungen eine Strafbarkeit vorliegen, ab 0,5 Promille droht eine Ordnungswidrigkeit und ab 1,1 Promille gilt die absolute Fahruntüchtigkeit mit strafrechtlichen Konsequenzen.

15.04.2026 / Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Bad Fallingbostel: Am Mittwochabend kam es gegen 21:15 Uhr im Fuhrenkamp in Bad Fallingbostel zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen hob eine bislang unbekannte Person zwei Kanaldeckel aus einem Schacht und legte diese daneben ab. Ein Autofahrer, der in die Straße einbog, bemerkte dies nicht rechtzeitig und geriet mit einer Fahrzeugseite in den offenen Schacht. Dabei entstand Sachschaden am Fahrzeug. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

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