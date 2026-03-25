Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Messerattacke in einer Regionalbahn im Bereich Sulzbach

Polizei nimmt 21-jährigen Tatverdächtigen fest

Saarbrücken/Sulzbach (ots)

Am heutigen Mittwoch (25.03.2026) griff nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 21-Jähriger aus dem Regionalverband Saarbrücken gegen 15:45 Uhr in einer Regionalbahn im Bereich Sulzbach eine ihm bekannte 18-Jährige an. Die 18-Jährige wurde hierdurch schwer, aber nach aktuellem Stand nicht lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Nach Eingang der Mitteilung suchten umgehend mehrere Kräfte der Bundes- sowie der Landespolizei den Bahnhof Sulzbach auf. Ein 21-jähriger Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken wurde vor Ort als Tatverdächtiger festgenommen.

Eine 18-jährige Frau wurde durch den Messerangriff schwer, aber nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde umgehend durch die eintreffenden Rettungskräfte versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Beide Personen sind deutsche Staatsbürger und kannten sich.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatablauf sowie einem möglichen Tatmotiv dauern weiterhin an.

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