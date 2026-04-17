Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss; Schneverdingen: Alkoholisierter Radfahrer verunfallt; Walsrode: Gasflasche explodiert

Heidekreis (ots)

16.04.2026 / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schneverdingen: Am Donnerstagabend kam es im Bereich des Schneverdinger Rathauses in der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Taxifahrer stieß dort gegen 19:00 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen Poller sowie ein Verkehrsschild. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem der Fahrer versucht haben soll, seine Fahrt mit dem Taxi fortzusetzen. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallverursacher möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem 61-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

16.04.2026 / Alkoholisierter Radfahrer verunfallt

Schneverdingen: Ein 24-jähriger Mann aus Schneverdingen befuhr am Donnerstagabend, kurz vor 21:00 Uhr, mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg an der Verdener Straße. In Höhe der Friedenstraße, im Bereich eines Zebrastreifens, geriet er nach links auf die Fahrbahn und stürzte anschließend alleinbeteiligt. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

15.04.2026 / Gasflasche explodiert

Walsrode: Am Mittwoch wurde gegen 15:30 Uhr zunächst eine Explosion in der Memelstraße gemeldet. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten im Rahmen der Überprüfung jedoch fest, dass sich der Vorfall tatsächlich in der Ostmarkstraße ereignet hatte. Dort war es in einem Garten zu einem Feuer gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 89-jähriger Mann Gras in seinem Garten mit einem Bunsenbrenner abbrennen, als ein Holzunterstand Feuer fing. In der Folge explodierte auch eine Gasflasche. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der augenscheinlich unverletzte Verursacher wurde vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

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