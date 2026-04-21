Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Vorschulkinder unterstützen bei Geschwindigkeitskontrolle

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Heidekreis (ots)

20.04.2026 / Vorschulkinder unterstützen bei Geschwindigkeitskontrolle

Bad Fallingbostel: Am Montagvormittag führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gemeinsam mit Vorschulkindern eines Kindergartens in der Heinrichsstraße in Bad Fallingbostel eine besondere Geschwindigkeitskontrolle durch. Ziel der Aktion war es, Verkehrsteilnehmende für die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich des Kindergartens zu sensibilisieren.

In der Zeit von 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr überwachten die Einsatzkräfte die dort geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Wer sich im Kontrollbereich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielt, wurde von den Kindern mit einem großen, hochgehaltenen "Daumen hoch"-Schild belohnt. Bei Verstößen mussten insgesamt neun Fahrzeugführende angehalten werden. Das bedeutet, dass der Kindergarten durchschnittlich alle zehn Minuten mit zu hoher Geschwindigkeit passiert wurde. In einem Fall wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet - die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 48 km/h. In acht weiteren Fällen wurden Verwarnungsgelder ausgesprochen.

Zudem überreichten die Kinder den zu schnell fahrenden Verkehrsteilnehmenden selbst gestaltete Ausmalbilder - als freundliche Erinnerung und als Hinweis darauf, dass gerade vor Kindergärten besondere Vorsicht geboten ist.

Die Aktion wurde von den Beteiligten und zahlreichen Passantinnen und Passanten positiv aufgenommen.

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