Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten; Schneverdingen: Hinweise zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Heidekreis (ots)

19.04.2026 / Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Munster: Am Sonntag kam es gegen 13:20 Uhr am Dethlinger Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-jähriger Mann aus Celle befuhr mit seinem Auto die Straße aus Richtung Kohlenbissen kommend und missachtete nach bisherigen Erkenntnissen das Stoppschild, sodass er vermutlich ungebremst in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Auto eines 75-jährigen Mannes. Durch die Kollision geriet das Fahrzeug des 75-Jährigen ins Schleudern und kam schließlich auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Der Fahrer sowie seine 72-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die drei Insassen des verursachenden Fahrzeugs, darunter zwei Kinder im Alter von drei und zwölf Jahren, blieben unverletzt. Beide beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit. Zudem wurde die Fahrbahn beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

17.04.2026 / Hinweise zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Schneverdingen: Bereits am vergangenen Freitagmorgen kam es gegen 08:40 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Hillern und Huckenrieth (Kreisstraße 1) nach einem Überholmanöver zu einem Unfallgeschehen. Eine 44-jährige Autofahrerin musste nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und geriet dabei auf den Grünstreifen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Frau zunächst ein Sattelzug entgegen. Dieser wurde zeitgleich von einem dahinterfahrenden Auto überholt, sodass sich das Fahrzeug auf der Fahrspur der 44-Jährigen befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie nach rechts aus und touchierte dabei einen Leitpfosten, wodurch ein Schaden an ihrem Auto entstand. Zu dem überholenden Fahrzeug konnte die Frau lediglich angeben, dass es dunkel gewesen sei und einem Kombi ähnelte. Hinweise zum Unfallgeschehen, zu dem überholenden Fahrzeug oder dem entgegenkommenden Sattelzug nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

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