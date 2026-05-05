Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Wohnhaus nach Kellerbrand nicht mehr bewohnbar

Osnabrück (ots)

Nach einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Brunnen" in Melle ist das gesamte Haus nicht mehr bewohnbar.

Der Brand dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen im Laufe des Montagnachmittags möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts am Saunaofen entwickelt haben. Beide Bewohner (77 und 84 Jahre alt) bemerkten das Feuer und konnten rechtzeitig das Haus verlassen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten ist das gesamte Haus nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell