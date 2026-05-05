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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallstatistik 2025 präsentiert - Mehr Unfälle, weniger Tote

2 Dokumente

Osnabrück (ots)

Die Polizeiinspektion Osnabrück hat die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 vorgestellt. Nachfolgend einige Kernbotschaften:

   - Im Jahr 2025 wurden in der Stadt und im Landkreis Osnabrück 
     13.298 (Vorjahr: 12.721) Verkehrsunfälle erfasst. Dies zeigt 
     einen Anstieg der Verkehrsunfälle um etwa 4,5 Prozent zum 
     Vorjahr.
   - Im Jahr 2025 verloren 17 (34) Menschen bei 16 Verkehrsunfällen 
     ihr Leben. Ein historischer Tiefstwert.
   - Die Zahl der registrierten Unfälle mit Radfahrern ist um mehr 
     als sechs Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 1071 (984) Unfälle
     mit Radfahrerbeteiligung erfasst. Dabei wurden in 433 (395) 
     Fällen Pedelecs registriert.

Weitere ausführliche Details sind im Anhang verfügbar. Unter folgendem Link sind alle Statistiken der vergangenen Jahr zu finden: https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_osnabrueck/themen/statistiken-der-polizeiinspektion-osnabrueck-114546.html

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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