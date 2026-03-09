LPI-J: Betrunken am Teich
Saale-Holzland (ots)
Ein besorgter 52-Jähriger meldete der Polizei Sonntagnachmittag eine augenscheinlich betrunkene und nur mit einer Unterhose bekleidete, Person in Eisenberg. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Person feststellen. Der 45-jährige Mann versuchte wiederholt in den am Einsatzort befindlichen Teich baden zu gehen. Aufgrund der zu erwartenden Temperaturen in den Abendstunden sowie des scheinbar willen ausschließenden Zustandes des Mannes wurde er zur weiteren Betreuung in ein Krankenhaus eingeliefert.
