Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw - Zwei verletzten Personen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr kam es auf der Osnabrücker Straße in Hasbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin eines VW Polo die Osnabrücker Straße aus Richtung Natrup-Hagen kommend. Zur Unfallzeit beabsichtigte sie offenbar, ein vor ihr fahrendes Fahrzeug zu passieren, das in die Straße An der Rotheburg abbiegen wollte. Dabei kam es im Anschluss zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford Transit, der von einem 44-jährigen Mann geführt wurde.

Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Die 63-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen, der Fahrer des Ford Transit wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen sowie der Reinigung der Fahrbahn musste die Osnabrücker Straße zeitweise vollständig gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie zum Unfallhergang dauern an.

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