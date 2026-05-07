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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Frontalkollision auf Bundesstraße 214 - 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B214 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann war gegen 17.20 Uhr mit seinem Toyota aus Ankum kommend in Richtung Fürstenau unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere Leitpfosten überfuhr. Beim anschließenden Gegenlenken geriet der Toyota in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw inkl. Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 23-Jährige schwer verletzt und in seinem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrkräfte aus Fürstenau und Schwagstorf befreiten ihn mit schwerem Gerät, ein Rettungswagen brachte den Mann aus Fürstenau in ein Krankenhaus. Nach dem aktuellen Kenntnisstand kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Für die Dauer der anschließenden Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge wurde die Bundesstraße vollständig gesperrt. Es ist ein finanzieller Schaden von geschätzt 50.000 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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