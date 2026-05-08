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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Aggressiver 28-Jähriger wird verletzt und verbringt die Nacht in einer Gewahrsamszelle

Osnabrück (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen in der Osnabrücker Johannisstraße wurde ein 28-jähriger Mann vermutlich von zwei bislang unbekannten Tätern verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel das Opfer gegen 0.30 Uhr zunächst selbst durch sein aggressives Verhalten auf. In der Folge kam es zur körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Männern. Dabei sollen die Täter mit mehreren Tritten und mit einem unbekannten Werkzeug den 28-Jährigen attackiert haben.

Die Verletzungen des Opfers wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Der 28-Jährige verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten und dem Klinikpersonal derart aggressiv, dass er die weitere Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Vorfall machen können, sich unter Telefon 0541/327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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