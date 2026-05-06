Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizist gebissen und verletzt - Schusswaffeneinsatz gegen Hund

Neu Wulmstorf (ots)

Heute, 06.05.2026, gegen 11.20 Uhr wurde die Polizei wegen einer wechselseitigen Körperverletzung zu einem Einfamilienhaus im Birkenweg gerufen. Als drei Beamte wenige Minuten später das Grundstück betraten und auf die schon offen stehende Haustür zugingen, lief ihnen ein Pitbull aus dem Haus entgegen und verbiss sich unmittelbar in der Hand eines Beamten. Die beiden anderen Polizisten gaben Schüsse auf den Hund ab, um den Angriff zu beenden. Der Hund verstarb.

Der gebissene Beamte und ein zweiter Polizist, der durch einen Sturz verletzt wurde, kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Eine 30-jährige Frau war bei der ursprünglich gemeldeten Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Auch sie kam in ein Krankenhaus. Gegen sie und den 36-jährigen Halter des Hundes wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Zudem wird geprüft, inwieweit der 36-Jährige für den Angriff des Hundes auf den Polizisten verantwortlich ist.

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