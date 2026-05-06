Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz - Jugendliche auf frischer Tat betroffen und vorläufig festgenommen

Winsen (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6250603) waren in Winsen in den letzten Monaten wiederholt Knallgeräusche gemeldet worden, in mehreren Fällen konnte die Polizei zerstörte Mülleimer und Reste sogenannter Polenböller feststellen.

Nachdem Anfang April zwei Jugendliche unter Tatverdacht geraten waren, hat die Polizei in der letzten Woche verstärkt mit Zivilkräften die Innenstadt bestreift.

Als es dann am 01.05.2026, gegen kurz vor Mitternacht im Bereich des Luhespielplatzes zu einer lauten Explosion kam, waren die Einsatzkräfte innerhalb weniger Minuten vor Ort und konnten einen 17-Jährigen nach kurzer Verfolgung vorläufig festnehmen. Der zweite, ebenfalls 17-jährige Tatverdächtige hatte die Örtlichkeit bereits verlassen. Er wurde rund 20 Minuten später im Rahmen der Fahndung angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Durch die Explosion war die Eingangstür eines ehemaligen Imbisses am Luhespielplatz beschädigt worden.

Die beiden Jugendlichen wurden auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen konnten beim Hauptbeschuldigten zahlreiche Feuerwerkskörper sichergestellt werden. Darunter waren auch solche, die in Deutschland aufgrund ihres hohen Sprengstoffgehalts nur für Großfeuerwerk im gewerblichen Bereich zugelassen sind.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung wurden die beiden Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigen übergeben.

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