Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto gestohlen ++ Rosengarten/A261 - Mehrere Unfälle

Neu Wulmstorf (ots)

Auto gestohlen

In der Straße Zur Heide haben Diebe in der Zeit zwischen dem 30.4.2026 und dem 3.5.2026 einen weißen Skoda Fabia gestohlen. Der Wagen war am Donnerstagnachmittag an der Ecke Heideweg am Fahrbahnrand abgestellt worden. Am Sonntagabend wurde sein Fehlen bemerkt. Der Wert des Fahrzeugs liegt bei rund 15.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Rosengarten/A261 - Mehrere Unfälle

Auf dem Ausfädelungsstreifen der A 261 zur A1, in Fahrtrichtung Bremen, kam es am Sonntag, 3.5.2026, zu einem Auffahrunfall.

Gegen 14:20 Uhr bremste ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug aus ungeklärten Gründen stark ab. Zwei nachfolgende Fahrer konnten ihre Fahrzeuge jeweils noch rechtzeitig abbremsen. Eine 52-jährige Frau brachte ihren BMW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Sie fuhr auf den stehenden VW eines 61-jährigen Mannes auf. Dieser wurde gegen den Hyundai einer 27-jährigen Frau geschoben. Die drei Beteiligten blieben unverletzt.

Der Unfallverursacher, der durch seine Vollbremsung die Kettenreaktion auslöste, ist in Richtung Bremen weitergefahren.

Aufgrund der Unfallsituation am Buchholzer Dreieck entwickelte sich auf der A261 einen Rückstau. Etwa 3 km vor der Unfallstelle kam es gegen 14:30 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall. Ein 82-jähriger Mann hatte das Stauende zu spät bemerkt und war mit seinem Kia auf den Renault eines 61-jährigen Mannes aufgefahren. In der Folge prallte der Renault gegen die Mittelschutzplanke und drehte sich. Die 46-jährige Beifahrerin im Renault wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 23.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell