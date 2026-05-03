Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Donnerstag, 30.04., 12 Uhr bis Sonntag, 03.05., 12 Uhr

Buchholz in der Nordheide (ots)

Einbrüche in Einfamilienhäuser

In Buchholz in der Nordheide wurde durch unbekannte Täter in der Zeit vom 30.04., 13 Uhr bis 01.05., 13 Uhr in der Straße Hohe Heide in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Außerdem wurden am 02.05. durch die Polizei ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße in Neu Wumstorf aufgenommen, wobei die unbekannte Täterschaft in der kurzen Zeitspanne von 13:30 bis 15:00 Uhr in das Haus eingedrungen ist. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181-2850 entgegen.

Fahren unter Einfluss und daraus resultierender Verkehrsunfall

In Nenndorf, in der Gemeinde Rosengarten, hat sich am Mittag des 01. Mai auf der Eckeler Straße kurz vor dem Kreisverkehr auf Höhe des dortigen Supermarktes ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad zugetragen. Außer dem Motorradfahrer und dessen Sozius war niemand an dem Verkehrsunfall beteiligt. Nachdem die beiden männlichen Personen zunächst versucht haben, sich von der Unfallstelle zu entfernen, sind diese durch die Polizei kontrolliert worden. Hierbei konnte eine starke Beeinflussung durch Alkohol beim verantwortlichen Fahrzeugführer festgestellt werden. Zudem war dieser auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Seevetal-Emmelndorf - Eigentümer von entwendeten Kinderfahrrädern gesucht

In den frühen Morgenstunden des 1. Mai hat eine unbekannte Gruppe von Jugendlichen im Bereich der Ortschaft Emmelndorf offenbar zwei Kinderfahrräder entwendet. In der Straße "Am Bahnhof" ließen die Jugendlichen die Fahrräder schließlich zurück. Leider sind die Eigentümer der Fahrräder der Polizei bisher nicht bekannt. Diese werden daher gebeten, sich mit der Polizei Seevetal unter 04105-6200 in Verbindung zu setzen. Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Jugendgruppe geben können, welche sich in den Morgenstunden in Emmelndorf aufgehalten hat.

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