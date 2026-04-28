Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: BMW gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Kakenstorf (ots)

Auf einem Grundstück am Rademacher Kamp haben Diebe am Montagmorgen, 27.4.2026, einen schwarzen BMW X5 gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter gegen kurz vor 3 Uhr das Grundstück und manipulierten das schlüssellose Zugangssystem des Wagens, so dass sie ihn unbemerkt starten und davonfahren konnten.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 30.000 EUR geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich Kakenstorf beobachtet wurden, nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

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