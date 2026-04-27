Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Straßenraub ++ Handeloh - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht ++ Winsen - In Schlangenlinien über die Autobahn gefahren

Winsen (ots)

Zeugensuche nach Straßenraub

In der Nacht zu Freitag, 24.04.2026, erschien ein 39-jähriger Mann auf der Dienststelle in der Luhdorfer Straße. Er gab an, gegen 23:30 Uhr (23.04.2026) an der Hansestraße von drei unbekannten Männern überfallen worden zu sein.

Demnach war er zu Fuß auf dem Geh- und Radweg in Richtung des Kreisverkehrs Hamburger Straße unterwegs, als ihm die drei unbekannten Männer in Höhe der Fußgängerbrücke entgegen kamen. Nach Beschreibung des 39-Jährigen brachten die drei ihn wortlos zu Boden und suchten seine Kleidung ab. Dabei nahmen sie ein Smartphone aus der Tasche und liefen damit in unbekannte Richtung davon.

Erste Fahndungsmaßnahmen brachten bislang keine weiteren Erkenntnisse.

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise während des Tatgeschehens die Hansestraße mit dem Auto oder Fahrrad passiert haben und weitere Angaben machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Handeloh - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Auf einem Verbindungsweg in der Verlängerung der Straße Fuhrenkamp, in Fahrtrichtung Büsenbachtal, kam es gestern, 26.4.2026, zu einem Zusammenstoß zwischen einer 60-jährigen Radfahrerin und einem noch unbekannten Mann, der in gleicher Richtung mit seinem Rad unterwegs war.

Gegen kurz nach 13:00 Uhr wollte die Frau an dem anderen Radfahrer vorbeifahren, als dieser wegen eines Schlaglochs einen Schlenker machte. Beide Fahrräder stießen zusammen. Die beiden Beteiligten stürzen, wobei sich die 60-Jährige Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen wurde alarmiert.

Der noch unbekannte Mann gab gegenüber dem Begleiter der Frau an, den Rettungswagen einweisen zu wollen, und fuhr hierzu zurück in Richtung Handeloh.

Als die Polizei vor Ort eintraf, um den Unfall aufzunehmen, hatte sich der Mann allerdings schon entfernt.

Der Radfahrer wird auf etwas älter als 60 Jahre geschätzt, ist circa 170 cm groß und hat kurze, graue Haare. Er trug Sonnenbrille und Schirmmütze. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 zu melden.

Winsen - In Schlangenlinien über die Autobahn gefahren

Am Sonntagabend, 26.4.2026, gegen 22:20 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Wagen, der in starken Schlangenlinien und mit hoher Geschwindigkeit auf der A7 in Richtung Norden unterwegs sei.

Nachdem der Wagen an der Anschlussstelle Thieshope die Autobahn verlassen hatte, konnten Beamte ihn schließlich in Scharmbeck antreffen und die 31-jährige Fahrerin kontrollieren.

Die Frau stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille. Der 31-jährigen wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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