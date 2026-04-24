Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfall ++ Rosengarten/Tötensen - Einbruch in Maschinenhalle

Winsen (ots)

Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße ist gestern, 23.4.2026, ein 79-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Fahrradfahrer wollte gegen 13:00 Uhr die Einmündung der Bahnhofstraße in die Hansestraße passieren. In diesem Moment fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem VW von der Bahnhofstraße in den Einmündungsbereich, um nach rechts in die Hansestraße einzubiegen. Er bemerkte den von rechts kommenden Radfahrer zu spät und kollidierte frontal mit ihm. Der 79-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich am Kopf. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Rosengarten/Tötensen - Einbruch in Maschinenhalle

In einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Hamburger Straße sind Diebe in der Nacht zu gestern, 23.04.2026, in eine Maschinenhalle eingebrochen. Die Täter montierten Teile des Navigationssystems von einem Traktor ab und entwendeten es. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 21 und 06 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

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