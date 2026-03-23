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Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Haftbefehl und Einreiseverbot: Bundespolizei stoppt Gesuchten

Neustrelitz (ots)

Freitagabend (20.03.26) verhafteten Bundespolizisten einen 41-jährigen serbischen Staatsangehörigen auf dem Hauptbahnhof Neustrelitz. Beim Abgleich seiner Personalien im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde bekannt, dass der Mann mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht wird.

Das Amtsgericht Sömmerda bei Erfurt hatte ihn 2025 wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 2.250,00 Euro oder 37 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Zudem liegt ein aktuelles Einreiseverbot der Schweiz bis 2028 vor, aufgrund gleichgelagerter Delikte. Darüber hinaus fanden die Beamten im Rahmen der Durchsuchung Betäubungsmittel (0,2 Gramm Kokain), welche beschlagnahmt wurde.

Da der Mann die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, ging es direkt in die Justizvollzugsanstalt. Im Weiteren wird er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecherin
Uta Bluhm
Telefon: 03831 28432 - 106
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: presse.stralsund@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobile
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
und mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

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