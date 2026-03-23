Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Haftbefehl und Einreiseverbot: Bundespolizei stoppt Gesuchten

Neustrelitz (ots)

Freitagabend (20.03.26) verhafteten Bundespolizisten einen 41-jährigen serbischen Staatsangehörigen auf dem Hauptbahnhof Neustrelitz. Beim Abgleich seiner Personalien im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde bekannt, dass der Mann mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht wird.

Das Amtsgericht Sömmerda bei Erfurt hatte ihn 2025 wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 2.250,00 Euro oder 37 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Zudem liegt ein aktuelles Einreiseverbot der Schweiz bis 2028 vor, aufgrund gleichgelagerter Delikte. Darüber hinaus fanden die Beamten im Rahmen der Durchsuchung Betäubungsmittel (0,2 Gramm Kokain), welche beschlagnahmt wurde.

Da der Mann die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, ging es direkt in die Justizvollzugsanstalt. Im Weiteren wird er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

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