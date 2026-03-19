Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Stralsund

Stralsund (ots)

Gestern Vormittag (19.03.26) verhafteten Bundespolizisten einen 52-jährigen Deutschen auf dem Bahnhof Stralsund.

Beim Abgleich seiner Personalien im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle in den polizeilichen Datenbanken wurde bekannt, dass das Amtsgerichts Stralsund einen Strafvollstreckungshaftbefehl erlassen hat.

Hiernach wurde der Mann wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen weiterer Delikte zu einer Geldstrafe von 56 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe oder 1.456,00 Euro Geldstrafe verurteilt.

Da der Stralsunder über die nötigen Barmittel nicht verfügte, um seine Geldstrafe zu bezahlen, ging es für ihn direkt in die Justizvollzugsanstalt.

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