Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 24.04.2026, 12 Uhr bis Sonntag, 26.04.2026, 12 Uhr

Buchholz / Bahnhof (ots)

E-Scooter-Dieb festgenommen

Am Freitagabend wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein 41-Jähriger im Bereich des Buchholzer Bahnhofs beobachtet, der den Sattel eines Damenfahrrads abbaute, um diesen als Hebel für ein Kettenschloss eines E-Scooters zu nutzen. Das Schloss konnte am Fahrradstand beschädigt aufgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung wurde der aus Hamburg stammende Täter angetroffen und festgenommen. Der E-Scooter konnte wieder an die Eigentümerin ausgehändigt werden.

Jesteburg - Einbruch in Tabakwarengeschäft

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Fenster eines Tabakwarengeschäfts in der Schützenstraße gewaltsam beschädigt und Zigaretten in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Buchholz / Dangersen - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Samstag wurde zwischen 23:50 und 24:00 Uhr die Hauseingangstür einer Doppelhaushälfte im Bauersweg aufgehebelt. Der Bewohner der Souterrainwohnung nahm Stimmen aus dem Obergeschoss wahr und verständigte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einer Drohne konnten die Täter unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Rosengarten / Tötensen - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagmorgen kontrollierte ein Funkstreifenwagen in der Hamburger Straße einen Pkw, dessen 28-Jähriger Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol (1,44 Promille) stand. Ein Strafverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Meckelfeld - aufgefundene Nebelhandgranate

Durch einen Vater und seine Tochter wurde beim Geocaching ein metallischer Gegenstand am Ufer des Sees beim "Maschener Moor" festgestellt, der durch die aufmerksamen Meldenden für eine Springmine gehalten wurde. Daraufhin wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst informiert, welcher den Gegenstand als Nebelhandgranate klassifizierte und anschließend sicherte.

Seevetal / Meckelfeld - Kennzeichenmissbrauch an einem PKW ohne Pflichtversicherung

Die Beamten des Autobahnpolizeikommissariats Maschen stellten am Samstag im Rahmen der Streifentätigkeit einen PKW Opel im ruhenden Verkehr in der Ortslage Meckelfeld fest, dessen letzte fällige Hauptuntersuchung deutlich überschritten zu sein schien. Bei näherer Betrachtung wurde festgestellt, dass die Kennzeichen entstempelt sind und nie für diesen PKW ausgegeben waren. Der nicht mehr zugelassene PKW ist zudem nicht versichert und wurde mit den falschen Kennzeichen versehen. Der 27-jährige Besitzer wurde im Nahbereich festgestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt.

BAB 7 / Egestorf - Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten Person

Die 29-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Hyundai befuhr am Samstag um 17:28 Uhr die A7 zwischen den Anschlussstellen Evendorf und Egestorf in Fahrtrichtung Hamburg auf dem rechten Fahrstreifen mit eingeschaltetem Tempomat. Hierbei näherte sie sich dem vorausfahrenden Transporter Mercedes samt Anhänger zu schnell und leitete das Überholmanöver zu spät ein. Der PKW kollidierte mit dem Anhänger, welcher dadurch vom Transporter getrennt wurde, sich uberschlug und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Fahrerin des PKW wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Winsen (Luhe) / Sangenstedt - Hausbewohner abgelenkt und das Haus unbemerkt durchsucht

Am Freitag klingelten am frühen Nachmittag drei männliche Personen an der Haustür des lebensälteren Geschädigten in Sangenstedt und betraten das Haus unter dem Vorwand dessen Rasenmäher kaufen zu wollen. Während einer der Männer den Geschädigten im Wohnzimmer in ein Gespräch verwickelte, durchsuchten die anderen beiden Männer das Haus. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Die drei Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und möglicherweise einen kleinen grauen Lkw genutzt haben. Hinweise nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Fliegenberg - Unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw gefahren

Am Freitag gegen 23 Uhr fällt einer Streifenwagenbesatzung ein BMW mit auffälliger Fahrweise in Fliegenberg auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellen die Beamten einige körperliche Ausfallerscheinungen bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,04 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.

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