Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Radfahrer umgestoßen und verletzt, Polizei sucht Zeugen

Buchholz (ots)

Bereits am Mittwoch, 22.4.2026, kam es in der Hamburger Straße zu einer Körperverletzung. Der Vorfall wurde der Polizei erst zwei Tage später gemeldet. Die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes ermitteln derzeit gegen unbekannt und suchen nun Zeugen.

Ein 57-jähriger Mann war gegen 16:35 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Etwa in Höhe des Edeka-Marktes kam ihm ein circa 30 bis 45 Jahre alter Mann zu Fuß entgegen. Nach Angaben des Radfahrers wechselte der Fußgänger bewusst auf die Spur des Radfahrers, so dass dieser wiederum ausweichen wollte. In dem Moment, wo beide auf gleicher Höhe waren, stieß der Unbekannte kräftig gegen den Oberkörper des Radfahrers, so dass dieser seitlich vom Fahrrad stürzte und mit dem Oberkörper auf die Fahrbahn fiel. Der Unbekannte beschimpfte den Radfahrer noch kurz und setze seinen Weg dann zu Fuß in Richtung Edeka fort.

Mehrere Personen waren Zeugen des Vorfalls geworden und halfen dem Mann, sein Fahrrad und das Gepäck wieder aufzusammeln. Der 57-Jährige fuhr anschließend nach Hause. Erst am Folgetag ließ der Mann sich ärztlich untersuchen. Dabei wurden mehrere Rippenbrüche festgestellt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 30 bis 45 Jahre alt, circa 170 bis 185 cm groß. Er hatte dunkles, vielleicht schwarzes Haar und trug eine schwarze Sonnenbrille. Ein Unterarm war auffallend stark und dunkel tätowiert.

Die Polizei bittet die Helferinnen und Helfer, die den Vorfall beobachtet haben, oder Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Die Nummer der Polizei Buchholz lautet 04181 2850.

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