Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wurststücke mit Angelhaken versehen und ausgelegt - Polizei bittet Hundehalterinnen und Hundehalter um Vorsicht

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Seevetal/Hörsten (ots)

Im Bereich der Spazierwege am Junkerfeldsee sind in den letzten zwei Tagen mehrere mit Angelhaken gespickte Wurststücke aufgefunden worden. In einem Fall hatte ein Hund einen Köder gefressen und musste anschließend in einer Tierklinik behandelt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass jemand die präparierten Wurststücke vorsätzlich entlang des beliebten Spazierweges ausgelegt hat, um den Tieren Leid zuzufügen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Beamten suchen Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Weiterhin werden Hundehalterrinnen und Hundehalter gebeten, sehr wachsam zu sein, wenn sie mit ihren Tieren in dem Naturschutzgebiet unterwegs sind und weitere Köder der Polizei zu melden, damit die Beamtinnen und Beamten diese vor Ort sichern können.

Die Nummer der Polizei Seevetal lautet 04105 6200.

Medienhinweis: Ein Foto eines sichergestellten Köders ist in der digitalen Pressemappe zum Download eingefügt.

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