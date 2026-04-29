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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Autos aus Werkstatt gestohlen ++ Seevetal/A1 - Erst aufgefahren, dann seitlich getroffen

Buchholz (ots)

Autos aus Werkstatt gestohlen

Am Dienstagmorgen, 28.04.2026, sind Diebe in einen KFZ-Betrieb an der Hanomagstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten Zündschlüssel zweier Kundenfahrzeuge aus einem Schließfach. Anschließend starteten sie die beiden auf dem Außengelände stehenden Autos und fuhren damit davon.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzen Landrover Defender und einen schwarzen BMX X3. Der Wert der beiden Autos wird auf insgesamt rund 85.000 Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich gegen 00:50 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Seevetal/A1 - Erst aufgefahren, dann seitlich getroffen

Ein 19-jähriger Mann hat gestern, 28.04.2026, zunächst einen Auffahrunfall auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg verursacht. Gegen 15 Uhr war der Mann in Höhe Meckelfeld mit seinem VW Golf aus noch unklarer Ursache auf den vorausfahrenden Sattelzug eines 53-Jährigen aufgefahren und hatte sich dabei leicht verletzt. Der Mann hielt mit seinem Wagen auf dem Seitenstreifen an.

Unmittelbar danach wurde der stehende Pkw vom nachfolgenden Lkw eines 48-jährigen Mannes, der auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs war, seitlich touchiert.

Die beiden beteiligten Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden der beiden Unfälle wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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