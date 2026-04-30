Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW von Parkplatz gestohlen ++ Bardowick/A 39 - Unfall nach Spurwechsel

Seevetal/Maschen (ots)

PKW von Parkplatz gestohlen

Ein weißer Mercedes CLS 63 AMG ist in der Zeit zwischen dem 24. und 29.4.2026 gestohlen worden. Der Halter hatte seinen Wagen am vergangenen Freitag, gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz am Maschener See (Hörstener Straße) abgestellt. Als er ihn am Mittwoch, 29.4.2026 wieder abholen wollte, war der Wagen nicht mehr da.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 40.000 EUR geschätzt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum beobachtet haben, dass der Wagen vom Parkplatz entfernt wurde, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Bardowick/A 39 - Unfall nach Spurwechsel

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Lüneburg, kam es gestern, 29.4.2026, zu einem Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 16:15 Uhr wechselte einen 47-jähriger Mann mit seinem VW Caddy auf die linke Spur, um den vor ihm fahrenden VW Up einer 54-Jährigen zu überholen. Auf der linken Spur näherte sich jedoch von hinten ein 23-jähriger Mann mit einem BMW Mini Cooper. Dieser versuchte, dem plötzlich vor ihm einscherenden Caddy auszuweichen. Hierbei prallte er gegen die Mittelschutzplanke und gegen den Caddy. Die Fahrerin des VW Up wich ebenfalls aus, prallte aber dennoch gegen den Caddy und anschließend gegen die Außenschutzplanke.

Der Fahrer des Mini wurde leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 20.000 EUR geschätzt.

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