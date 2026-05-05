Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Jugendlicher mit Motorrad schwer verunglückt ++ Seevetal/Eddelsen - Unfall beim Einbiegen ++ Seevetal/Horst - Kabel aus Solarpark gestohlen

Asendorf (ots)

Jugendlicher mit Motorrad schwer verunglückt

Auf der Schulstraße kam es gestern, 4.5.2026 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 16-Jähriger schwer verletzte.

Gegen 18:25 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem Opel auf der Schulstraße in Fahrtrichtung Dierkshausen. Als sie im Begriff war, nach links in die Straße Zum Suhrfeld abzubiegen, überholte sie der 16-Jährige auf einem Motorrad und fuhr in die linke Seite des Wagens. Hierbei stürzte der Jugendliche mit der Maschine und blieb neben der Fahrbahn liegen. Er wurde schwer verletzt und kam nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Fahrerin des PKW erlitt einen Schock, blieb ansonsten unverletzt.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hat der Jugendliche keinen Führerschein. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen, auch die Herkunft der Maschine ist noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Seevetal/Eddelsen - Unfall beim Einbiegen

Auf der Eddelsener Straße kam es gestern, 4.5.2026, gegen 15:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann wollte mit seinem Ford aus dem Bäcker-Busch-Weg nach links in die Eddelsener Straße einbiegen. Hierbei bemerkte er zu spät einen von links kommenden 61-jährigen Motorradfahrer, der auf der Eddelsener Straße in Richtung Hittfeld unterwegs war. Der Motorradfahrer machte eine Vollbremsung, kollidierte aber noch mit dem Wagen und fiel auf die Fahrbahn. Der 61-Jährige wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Seevetal/Horst - Kabel aus Solarpark gestohlen

In der Zeit zwischen dem 30.04. und dem 4.5.2026 haben sich Diebe auf der Solarparkbaustelle an der Horster Landstraße zu schaffen gemacht. Die Täter zerschnitten große Teile der Verkabelung und entwendeten insgesamt mehr als 300 Meter Kabel. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

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