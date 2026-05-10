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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mobiler Blitzer "aus dem Tritt gebracht" - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitag gegen 7:30 Uhr kam es an der Lerchenstraße zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall: Eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage wurde Ziel einer Sachbeschädigung.

Der dort aufgestellte mobile Blitzer war zur Geschwindigkeitsüberwachung im Einsatz und sollte einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das offenbar nicht im Sinne eines vorbeifahrenden Radfahrers. Dieser trat die Messanlage im Vorbeifahren mit dem Fuß um, sodass sie umstürzte und beschädigt wurde. Anschließend setzte der Radfahrer seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Ein Zeuge konnte den Mann beschreiben:

   -	männlich
   -	ca. 30 Jahre alt
   -	auffällige, grell orangefarbene Funktionsjacke
   -	dunkles Fahrrad

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zur beschriebenen Person oder zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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