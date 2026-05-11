Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts - Opfer mit Messer verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich gegen Mitternacht in einem Hinterhof eines Gebäudekomplexes an der Frankfurter Straße, eine Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 39-jährigen Mann aus Bad Rothenfelde und einem 37-jährigen Mann, ebenfalls aus Bad Rothenfelde.

Der Beschuldigte soll zwischenzeitlich die Örtlichkeit fußläufig verlassen, kurze Zeit später jedoch zum Tatort zurückgekehrt sein. Im weiteren Verlauf soll er den 37-Jährigen mit einem Messer im Brustbereich verletzt haben und anschließend fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Das Opfer wurde durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der gesundheitliche Zustand ist stabil.

Zu einem späteren Zeitpunkt meldete sich der 39-Jährige jedoch selbstständig bei der Polizei. Auch er wies Verletzungen auf. Der Mann wurde festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung an.

Die weiteren Ermittlungen auch zu den Hintergründen der Tat dauern an und sind Bestandteil des laufenden Verfahrens.

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