PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts - Opfer mit Messer verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich gegen Mitternacht in einem Hinterhof eines Gebäudekomplexes an der Frankfurter Straße, eine Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 39-jährigen Mann aus Bad Rothenfelde und einem 37-jährigen Mann, ebenfalls aus Bad Rothenfelde.

Der Beschuldigte soll zwischenzeitlich die Örtlichkeit fußläufig verlassen, kurze Zeit später jedoch zum Tatort zurückgekehrt sein. Im weiteren Verlauf soll er den 37-Jährigen mit einem Messer im Brustbereich verletzt haben und anschließend fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Das Opfer wurde durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der gesundheitliche Zustand ist stabil.

Zu einem späteren Zeitpunkt meldete sich der 39-Jährige jedoch selbstständig bei der Polizei. Auch er wies Verletzungen auf. Der Mann wurde festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung an.

Die weiteren Ermittlungen auch zu den Hintergründen der Tat dauern an und sind Bestandteil des laufenden Verfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 10:04

    POL-OS: Bad Laer: Oldtimer gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

    Osnabrück (ots) - Beim Anblick des Fahrzeugs schnalzen Auto-Liebhaber mit der Zunge: Nun wurde der hellblaue Opel-Olympia vom Hof des Eigentümers in Bad Laer gestohlen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Auto im Zeitraum von Samstag (23 Uhr) bis Sonntag (6 Uhr) vom Hof in Bad Laer-Hardensetten entwendet. Der hellblaue Opel-Olympia (Erstzulassung: 1951) trug ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 08:55

    POL-OS: Osnabrück/OT Hellern: Einbruch in Bäckereifiliale - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - In eine Bäckereifiliale an einem Verbrauchermarkt im Bereich der Töpferstraße /Lengericher Landstraße brachen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten die Ladenräume gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren