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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Neue Fahrradstraße mit Hakenkreuz verschandelt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Gerade erst wurde die Maria-Montessori-Straße in Wallenhorst frisch renoviert als Fahrradstraße freigegeben - und kurze Zeit später haben bislang unbekannte Täter die rote Fahrbahndecke mit einem Hakenkreuz verschandelt.

Nach bisherigen Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum vom 30. April (Donnerstag) bis zum 4. Mai (Montag) eingrenzen. Das Hakenkreuz wurde mutmaßlich durch Reifenabrieb (möglicherweise durch einen E-Scooter) auf die Fahrbahndecke aufgebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die im erwähnten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 0541/327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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