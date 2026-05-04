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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Imbiss ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, brach eine bisher unbekannte Täterschaft über ein Fenster in einen Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Hieraus entwendeten die Unbekannten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Anschluss daran flüchtete die Täterschaft über ein Fenster am Haupteingang in unbekannte Richtung . Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 3301-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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