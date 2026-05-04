Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Fußgänger - zwei Personen leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fußgänger am Freitagmorgen in Schriesheim wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine 35-jährige Frau war kurz vor neun Uhr mit dem Bus in Richtung Schriesheim unterwegs. Nachdem sie den Bus an der Bushaltestelle Stammberg verlassen hatte, wollte sie die Fahrbahn der L 536 in Richtung Talhof überqueren. Dabei hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand und bediente es. Ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, trat sie auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einer 22-jährigen Motorradfahrerin erfasst, die die L 536 in Richtung Schriesheim befuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 22-Jährige mit ihrem Kraftrad auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen am Knie zu. Auch die Fußgängerin erlitt Verletzungen. Beide Beteiligten wurden zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

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