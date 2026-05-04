Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6267516) ereignete sich am Montagmorgen, um kurz nach 07:30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der A5 in Richtung Karlsruhe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 34-jähriger Kia-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen im dortigen Baustellenbereich. Aufgrund einer Fahrbahnverengung musste er vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Beim Versuch, einen 36-jährigen Lkw-Fahrer rechts zu überholen, verschätzte sich der Kia-Fahrer jedoch beim Einscheren und touchierte den Sattelzug. Der Kia wurde in der Folge auf den linken Fahrstreifen abgewiesen und kollidierte mit einem Volkswagen einer 62-Jährigen. Während der Kia und der Lkw noch fahrbereit waren, musste der Volkswagen abgeschleppt werden.

Durch den Unfall wurden die 62-jährige Volkswagen-Fahrerin sowie ein 54-jähriger und ein 27-jähriger Mitfahrer des Unfallverursachers leicht verletzt und vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtunfallschaden lässt sich auf etwa 25.000 Euro beziffern.

Phasenweise musste die gesamte Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt werden, was mehrere Kilometer Stau zur Folge hatte. Zwischenzeitlich sind alle Spuren wieder freigegeben.

Die Unfallermittlungen hat die Autobahnpolizei Mannheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell