Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Ein 25-jähriger Hyundai Fahrer befand sich auf der Viehhofstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt. Als er in Höhe einer Tankstelle auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah er einen mit vermutlich zu hoher Geschwindigkeit fahrenden und herannahenden BMW eines 19-jährigen und stieß mit diesem zusammen. In der Folge wurde der BMW nach rechts abgewiesen und stieß gegen zwei weitere Pkw, welche am Fahrbahnrand geparkt waren. Schlußendlich kam der BMW entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 19-Jährige und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, der 25-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der BMW musste aufgrund des Schadens abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 50.000 EUR.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

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