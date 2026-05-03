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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Clubhaus - Zeugen gesucht

Bammental (ots)

In der Schwimmbadstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag 22:00 Uhr, auf Samstag 10:30 Uhr, Zutritt zum Clubhaus eines Sportvereins. Hierbei hebelten sie die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere des Vereinsheims. Vermutlich mit Hilfe eines Werkzeuges öffneten sie gewaltsam die Kasse und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen die Angaben zum Tathergang oder den noch unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223 92540 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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