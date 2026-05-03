Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Brandherde im Bandholzwald - Polizei sucht Zeugen nach Verdacht der Brandstiftung

Sandhausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Waldgebiet "Bandholz" zwischen Sandhausen und Walldorf zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund mehrerer Brandherde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 1:40 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Integrierten Leitstelle einen Brand im genannten Waldgebiet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine ca. 80 bis 100 Quadratmeter große Schwelbrandfläche sowie mehrere kleinere, voneinander unabhängige Brandherde fest, die bereits auf umliegende Bäume übergriffen. Da die Wasserversorgung in dem abgelegenen Areal schwierig war, mussten die Freiwilligen Feuerwehren aus Sandhausen, Walldorf, Wiesloch, Nußloch und Mühlhausen mit einem Großaufgebot anrücken, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt waren über 60 Einsatzkräfte im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr und der Polizei ist aufgrund der räumlichen Verteilung der Brandherde von einer mutwilligen Verursachung auszugehen.

Da der Verdacht einer vorsätzlichen Tat vorliegt, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich des Bandholzwaldes oder der Mountainbike-Strecke verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung der Brände geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell