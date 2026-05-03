Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nächtlicher Ausflug eines Rehes sorgt für Polizeieinsatz

Mannheim (ots)

Einen ungewöhnlichen Einsatz absolvierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Gegen 04:45 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen ihrer Streifenfahrt ein orientierungsloses Reh, das durch das Wohngebiet irrte. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete das Tier zunächst in Richtung der Straße "Auf dem Sand", wo sich seine Spur vorerst verlor.

Kurze Zeit später gab ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer den entscheidenden Hinweis: Das Reh war im Bereich des Dornheimer Ring erneut gesichtet worden. Die eingesetzten Beamten konnten das Tier dort wohlbehalten antreffen. Mit nötiger Vorsicht und Fingerspitzengefühl gelang es den Polizisten, das Reh sanft in Richtung des angrenzenden Käfertaler Waldes zu leiten.

Dort verschwand der Vierbeiner schließlich unverletzt in seinem natürlichen Lebensraum. Zu Gefährdungen des Straßenverkehrs oder Sachschäden kam es nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

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