Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM 2 - Korrekturmeldung

Hockenheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es gegen 14:31 Uhr auf der K 4250 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere beteiligte Fahrzeuge gemeldet wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6267023).

Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Auf dem Motorrad befanden sich zwei Personen, welche nach jetzigem Stand aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen jeweils mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert wurden. Derzeit wird von lebensgefährlichen Verletzungen ausgegangen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Vollsperrung auf der K 4250 musste zwischenzeitlich aufgrund eines Gutachters, welcher hinzugezogen wurde, wieder eingerichtet werden. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren.

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