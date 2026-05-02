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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert auf dem E-Bike unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 02.25 Uhr kam es in der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein 16-jähriger jetziger Beschuldigter befuhr mit seinem E-Bike die Berliner Straße, als er infolge von vorherigem Alkoholkonsum mit einer Verkehrsinsel sowie dem darauf befindlichen Verkehrsschild kollidierte. Eine Passantin wurde auf den Jugendlichen aufmerksam, stellte bei ihm Nasenbluten fest und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gab der Beschuldigte an, gegen das Verkehrsschild gefahren zu sein und zuvor alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Beschuldigte wurde anschließend in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zum Polizeirevier Weinheim verbracht, wo aufgrund der zuvor offensichtlichen festgestellten Ausfallerscheinungen, eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

An dem Verkehrsschild entstand kein Sachschaden.

Die zuständige Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Den Jugendlichen erwart ein Ermittlungsverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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