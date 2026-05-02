Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstad Ohne Fahrerlaubnis mit dem PKW unterwegs

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag, den 01.05.2026 wurde ein 33-jähriger Fahrer eines Citroen, durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Neckarstadt, in der Lahnstraße in Mannheim, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrer an, keinen Führerschein mit sich zu führen. Bei der polizeilichen Überprüfung der Angaben stellten die Beamten schnell fest, dass der aus Karlsruhe stammende Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Diese wurde ihm, im Rahmen eines verkehrsrechtlichen Strafverfahrens, für mehrere Monate entzogen.

Gegen den Fahrzeugführer wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet und ihm die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen jeglicher Art untersagt.

Die aktuelle Fahrt konnte jedoch von der 32-jährigen Beifahrerin, welche im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, fortgesetzt werden. Im Nachhinein betrachtet, wäre diese Handhabung von Anfang an die bessere Alternative der Fahrerauswahl gewesen.

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