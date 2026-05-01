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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall, Mann durch Feuerwehr aus Pkw befreit.

Mannheim (ots)

Gegen 13.00 Uhr ereigete sich in 68169 Mannheim, Mittelstraße / Bürgermeister-Fuchs-Straße ein Verkehrsunfall, wobei zwei Pkw beteiligt waren.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 35-jähriger mit seinem VW Passat die Bürgermeister-Fuchs-Straße in Richtung Dammstraße. An der Kreuzung Mittelstraße missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines 55-jährigen VW-Fahrers, wodurch es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß erlitt der 55-Jährige Unfallgeschädigte starke Schmerzen im Hüftbereich, weshalb er durch die hinzgerufene Berufsfeuerwehr der Stadt Mannheim, mittels eines hydraulischen Werkzeuges, aus dem Pkw befreit werden musste.

Anschließend wurde der Mann in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Da sich bei dem Mann Hinweise auf einen vorherigen Alkoholkonsum ergaben, wurde mit ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem Unfallverursacher wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen sowie dessen Führerschein in Verwahrung genommen. Die Höhe des Sachschadens konnte bis zum Berichtszeitpunkt nicht beziffert werden.

Der VW des Unfallgeschädigten war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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