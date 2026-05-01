Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Waldhof: Pkw fährt in Gleisbereich und landet auf dem Dach - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6266588, kam es am frühen Freitagmorgen kurz vor 05:00 Uhr im Bereich des Bahnhof Waldhof auf der Schienenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und im Gleisbereich der Deutschen Bahn auf dem Dach zum Liegen kam. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahme ist der Bereich wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Zuvor touchierte ein 45-jähriger Fahrer eines Toyotas gegen 04:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Verkehrsinsel und verlor im weiteren Verlauf wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dies führte dazu, dass eine Leitplanke durchbrochen wurde und das Fahrzeug ca. 2 Meter in die Tiefe in das neben der Fahrbahn befindliche Gleisbett fiel. Hier blieb der PKW stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit, auf dem Dach liegend im Gleisbereich zum Stillstand. Sowohl der Fahrer als auch die 36-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. Sie wurden beide vorsorglich mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung und Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Aufgrund des Verkehrsunfalls und den damit verbunden Maßnahmen wurde die betreffende Schienenstrecke in der Zeit von 04:46-05:30 Uhr komplett gesperrt und die Schnellzugverbindung wurde umgeleitet. Hier kam es zu laut Auskunft der Deutschen Bahn zu "kleinen" Verspätungen. Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, zu melden.

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