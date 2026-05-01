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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Waldhof: Pkw fährt in Gleisbereich und landet auf dem Dach - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einem Unfall auf der Schienenstraße im Stadtteil Waldhof im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw Toyota die Schienenstraße stadtauswärts, kam alleinbeteiligt von der Fahbahn ab und im Gleisbereich der Deutschen Bundesbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Über Verletzte liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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