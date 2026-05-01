POL-MA: Mannheim/Waldhof: Pkw fährt in Gleisbereich und landet auf dem Dach - PM 1

Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 21.40 Uhr, befuhr eine 48-jährige mit ihrem BMW die Wachenburgstraße in Richtung Seckenheim. Aus noch unbekannter Ursache fuhr ihr ein mit überhöhter Geschwindigkeit nachfolgender noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Audi in das Heck ihres BMW. Durch den Zusammenstoß drehte sich der BMW um die eigene Achse und kam ...

mehr