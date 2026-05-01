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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Pfingstberg: Unfall mit 2 beteilgten Fahrzeugen - Zeugenaufruf - PM 2

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.40 Uhr, befuhr eine 48-jährige mit ihrem BMW die Wachenburgstraße in Richtung Seckenheim. Aus noch unbekannter Ursache fuhr ihr ein mit überhöhter Geschwindigkeit nachfolgender noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Audi in das Heck ihres BMW. Durch den Zusammenstoß drehte sich der BMW um die eigene Achse und kam mitten auf der Wachenburgstraße zum Stehen. Der Audi wurde nach links abgewiesen, durchbrach ein dortiges Geländer und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Während die 77-jährige BMW-Fahrerin leicht verletzt wurde, stieg der Unfallverursacher aus seinem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß unerkannt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und den verkehrstechnischen Einrichtungen wird insgesamt auf ca. 20 000,- Euro geschätzt. Da beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren mussten sie abgeschleppt werden. Unfallzeugen und/oder Anwohner, die die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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