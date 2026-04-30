PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 36-Jähriger nach Drogenfund bei Durchsuchung wegen Sozialleistungsbetrug in Haft

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Bereits am 07.07.2025 ging eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg ein. Hierin wurde behauptet, dass ein in Hoffenheim wohnhafter Mann im Sozialleistungsbezug stehe, aber über große finanzielle Mittel verfüge. Er sei in Besitz großer Mengen Bargelds sowie eines hochwertigen Fahrzeugs. Auch seine Wohnung sowie seine Luxusurlaube seien durch Sozialleistungen nicht bezahlbar.

Außerdem wurden dem Mann Beteiligungen an verschiedenen Straftaten zur Last gelegt. Seinen luxuriösen Lebenswandel stellte der Beschuldigte tatsächlich in sozialen Medien öffentlich zur Schau.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg leitete daraufhin zunächst Ermittlungen zu den Bankkonten des Täters ein und stellte fest, dass dieser tatsächlich Bürgergeld bezog. Daraufhin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Heidelberg erwirkt.

Bei dessen Vollzug am 29.04.2026 wurden etwa 150 Gramm Kokain, erhebliche Mengen Bargeld sowie Gegenstände aufgefunden, die auf einen schwunghaften Handel mit der Droge hindeuteten.

Die Staatsanwaltschaft beantragte daher einen Untersuchungshaftbefehl, der am 30.04.2026 durch die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg erlassen und in Vollzug gesetzt wurde.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt der Beschuldigte als unschuldig.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Heidelberg
Pressestelle
Erster Staatsanwalt Herr Waldschmidt
06221/59-2015
pressestelle@staheidelberg.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 14:58

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, dem 26. April, und Mittwoch, dem 29. April, zerkratzten Unbekannte im Stadtteil Neckarau den Lack mehrerer Fahrzeuge. Ein Geschädigter zeigte am Mittwochmorgen an, dass Unbekannte den Lack an seinem Fahrzeug zerkratzt hatten. Er hatte das Fahrzeug am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr unbeschädigt vor einem Anwesen in der ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 14:14

    POL-MA: Mannheim: Überfall auf Wettbüro - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter maskierter Täter ein Wettbüro in der Relaisstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau. Unter Androhung von Gewalt veranlasste er den am Tresen befindlichen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute in vierstelliger Höhe verließ der Unbekannte anschließend das Lokal und rannte in Richtung Neuhofer Straße davon. Verletzt ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 13:19

    POL-MA: Mannheim: Autofahrer verletzt 44-Jährigen und flüchtet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein noch unbekannter Autofahrer verletzte am Dienstagmittag gegen 15:30 Uhr in der Maybachstraße einen 44-jährigen Mann leicht und flüchtete. Der 44-Jährige hatte sein Auto am Straßenrand abgestellt, öffnete die hintere linke Tür und wollte dessen Kind aus dem Fahrzeug holen. Plötzlich kollidierte der Unbekannte mit der geöffneten Tür, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren