Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 26. April, und Mittwoch, dem 29. April, zerkratzten Unbekannte im Stadtteil Neckarau den Lack mehrerer Fahrzeuge.

Ein Geschädigter zeigte am Mittwochmorgen an, dass Unbekannte den Lack an seinem Fahrzeug zerkratzt hatten. Er hatte das Fahrzeug am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr unbeschädigt vor einem Anwesen in der Rathausstraße abgestellt. Am Mittwochmorgen stellte er gegen 9 Uhr fest, dass der Lack seines Autos zerkratzt worden war.

Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass in der Rathausstraße fünf weitere Fahrzeuge auf gleiche Weise beschädigt worden waren.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt. Weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

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