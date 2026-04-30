Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer verletzt 44-Jährigen und flüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer verletzte am Dienstagmittag gegen 15:30 Uhr in der Maybachstraße einen 44-jährigen Mann leicht und flüchtete. Der 44-Jährige hatte sein Auto am Straßenrand abgestellt, öffnete die hintere linke Tür und wollte dessen Kind aus dem Fahrzeug holen. Plötzlich kollidierte der Unbekannte mit der geöffneten Tür, wodurch der 44-Jährige leicht verletzt wurde. In der Folge touchierte der Unbekannte zwei weitere am Straßenrand geparkte Autos und fuhr ohne zu stoppen davon. In ein Krankenhaus musste der 44-Jährige nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der Unfall soll von Zeugen beobachtet worden sein. Bei Eintreffen der Polizeistreife waren diese jedoch nicht mehr vor Ort.

Daher sucht der Verkehrsdienst Mannheim nun nach diesen Zeugen und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

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