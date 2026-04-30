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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Überfall auf Wettbüro - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter maskierter Täter ein Wettbüro in der Relaisstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau.

Unter Androhung von Gewalt veranlasste er den am Tresen befindlichen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute in vierstelliger Höhe verließ der Unbekannte anschließend das Lokal und rannte in Richtung Neuhofer Straße davon. Verletzt wurde durch die Tat niemand.

Der Täter trug einen grauen Trainingsanzug mit Kapuze sowie schwarze Handschuhe.

Ob der Unbekannte bei der Tat eine Waffe mit sich führte, ist noch nicht abschließend geklärt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem Flüchtigen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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