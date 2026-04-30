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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 01:45 Uhr und 02:00 Uhr, brachen zwei bisher unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Wallstadter Straße ein. Hierfür öffneten sie zunächst gewaltsam eine Tür des Supermarktes und deponierten vor dieser eine Sporttasche. Im Anschluss daran verließen die beiden Täter die Örtlichkeit und kehrten kurze Zeit später erneut zurück. Im Folgenden brachen sie eine weitere Tür auf und gelangten so in das Innere des Geschäfts. Dort entwendeten sie eine noch bislang unbekannte Menge an Zigaretten und flüchteten kurz danach zu Fuß.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: trug eine helle Jeans, ein dunkles Sweatshirt, ein weißes T-Shirt und dunkle Schuhe

2. Person: war vollständig dunkel gekleidet, trug Schuhe mit heller Sohle

Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht abschließend genannt werden. Der Polizeiposten Mannheim-Feudenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621/ 79984-0 (08-16 Uhr) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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